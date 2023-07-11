Кадыров заявил о пленении спецназом "Ахмат" пятерых бойцов ВСУ у Клещеевки

Спецназ "Ахмат", переброшенный на Артёмовское направление, взял в плен пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В ходе оперативных действий в районе населённого пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ. Всё это произошло на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населённый пункт находится под огневым контролем армии Незалежной", — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, Клещеевка контролируется российскими военными. Также он назвал очередным информационным вбросом ЦИПсО о том, что спецназ "Ахмат" якобы несёт большие потери в Артёмовске. Политик уверен, что подобными новостями украинские СМИ пытаются компенсировать негатив, связанный с безуспешным контрнаступлением и поражениями практически на всех ключевых направлениях.