Группировка "Юг" ВС России предотвратила попытки ВСУ прорвать оборону на трёх направлениях: Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделения Южной группировки войск в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях", — приводит его слова РИА "Новости".

Также в ходе выполнения задач СВО авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и огневых средств ВСУ в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Часового Яра и Константиновки. Кроме того, российские военные поразили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии в Авдеевке.