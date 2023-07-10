Российские военные отразили атаки ВСУ на трёх направлениях
Южная группировка ВС РФ отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трёх направлениях
Группировка "Юг" ВС России предотвратила попытки ВСУ прорвать оборону на трёх направлениях: Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Подразделения Южной группировки войск в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях", — приводит его слова РИА "Новости".
Также в ходе выполнения задач СВО авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и огневых средств ВСУ в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Часового Яра и Константиновки. Кроме того, российские военные поразили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии в Авдеевке.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные на Краснолиманском направлении отбили атаки трёх механизированных бригад украинской армии. Вместе с тем в районах Ямполовки, Торского, Тернов, Старого Каравана и Григоровки, Червоной Дибровы был нанесён удар по 63-й, 67-й механизированным, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 15-му полку Нацгвардии Украины.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ