Российские военные отбили атаки трёх бригад ВСУ
Минобороны: ВС РФ отразили атаки трёх бригад ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили атаки 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Нововодяное и Невское Луганской Народной Республики", — сказал он.
Кроме того, в районах Ямполовки, Торского, Тернов, Старого Каравана и Григоровки в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР было нанесено поражение 63-й, 67-й механизированным, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 15-му полку Нацгвардии Украины.
Также в Минобороны отчитались об уничтожении до 180 украинских военнослужащих и наёмников на Донецком направлении. Противник потерял много техники, в числе которой американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.
ТАСС / Красильников Станислав