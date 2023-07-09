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Опубликовано 9 июля 2023, 11:53
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Российские военные отбили атаки трёх бригад ВСУ

Минобороны: ВС РФ отразили атаки трёх бригад ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отразили атаки 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Нововодяное и Невское Луганской Народной Республики", сказал он.

Кроме того, в районах Ямполовки, Торского, Тернов, Старого Каравана и Григоровки в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР было нанесено поражение 63-й, 67-й механизированным, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 15-му полку Нацгвардии Украины.

Раскрыты потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Раскрыты потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Также в Минобороны отчитались об уничтожении до 180 украинских военнослужащих и наёмников на Донецком направлении. Противник потерял много техники, в числе которой американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

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ТАСС / Красильников Станислав

Матвей Константинов
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