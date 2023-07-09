Российские военные отбили атаки трёх бригад ВСУ

ВС России отразили атаки 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Нововодяное и Невское Луганской Народной Республики", — сказал он.

Кроме того, в районах Ямполовки, Торского, Тернов, Старого Каравана и Григоровки в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР было нанесено поражение 63-й, 67-й механизированным, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 15-му полку Нацгвардии Украины.