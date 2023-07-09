Потери Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки превысили 210 человек, включая иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены атаки противника в районах населённых пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области", — сказал Конашенков на брифинге.

Также скопления военных и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны были поражены в районах населённых пунктов Макаровка и Никольское (Донецкая Народная Республика), а также Приютное, Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка (Запорожская область). А в районе Ровнополья (ДНР) российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ.

Всего за 24 часа на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили свыше 210 человек, включая иностранных наёмников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, гаубицу "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также САУ М109 Paladin и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, произведённые в США.