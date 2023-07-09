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Опубликовано 9 июля 2023, 11:51
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Раскрыты потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

МО: ВСУ потеряли более 210 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Потери Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки превысили 210 человек, включая иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены атаки противника в районах населённых пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области", — сказал Конашенков на брифинге.

Также скопления военных и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны были поражены в районах населённых пунктов Макаровка и Никольское (Донецкая Народная Республика), а также Приютное, Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка (Запорожская область). А в районе Ровнополья (ДНР) российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ.

Всего за 24 часа на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили свыше 210 человек, включая иностранных наёмников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, гаубицу "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также САУ М109 Paladin и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, произведённые в США.

Почти 200 бойцов ВСУ и наёмников убиты на Донецком фронте за сутки
Почти 200 бойцов ВСУ и наёмников убиты на Донецком фронте за сутки

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении. Также ВСУ потеряли там танк, самоходную гаубицу "Гвоздика", артиллерийскую систему M777 производства США и восемь автомобилей.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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