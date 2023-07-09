Минобороны: ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
Вооружённые силы России за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.
Также российские военные уничтожили танк, самоходную гаубицу "Гвоздика", артиллерийскую систему M777 производства США и восемь автомобилей.
Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ. В ней двигалось минимум десять единиц техники, в том числе западного производства.
ТАСС / Красильников Станислав