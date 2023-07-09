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Опубликовано 9 июля 2023, 11:37

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

Вооружённые силы России за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Также российские военные уничтожили танк, самоходную гаубицу "Гвоздика", артиллерийскую систему M777 производства США и восемь автомобилей.

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Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ. В ней двигалось минимум десять единиц техники, в том числе западного производства.

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ТАСС / Красильников Станислав

Никита Никонов
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