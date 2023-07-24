Группировка "Юг" отразила атаки штурмовиков ВСУ на двух направлениях

За минувшие сутки бойцы российской группировки "Юг" сумели отразить атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском и Александро-Калиновском направлениях. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев, заявление которого есть в распоряжении ТАСС.

"Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском и Александро-Калиновском направлениях", — заявил Астафьев.

По его словам, также бойцы группировки нанесли залповые удары по пяти ротным опорным пунктам 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Спорное с помощью огнемётных систем "Солнцепёк".

Кроме этого, артиллеристы группы совершили огневые налёты по скоплениям живой силы и военной технике ВСУ в Часовом Яре, Григоровке, Юбилеевке. В Верхнекаменском они поразили склад с боеприпасами противника.