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23 июля, 08:22

Российская авиация сбила украинский самолёт Су-25 в ДНР

Минобороны: Истребители РФ в районе Веролюбовки ДНР сбили украинский Су-25

Российские истребители сбили самолёт Су-25 украинских Воздушных сил. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал представитель Минобороны.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатую ракету Storm Shadow. Также российские военные уничтожили 28 беспилотников противника.

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Ранее российские военные отразили атаки ВСУ на четырёх направлениях, а именно: Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Марьинском. Украинская бронетехника была разбита до начала выхода на рубеж перехода в атаку благодаря слаженной работе разведки российских подразделений и своевременному информированию.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук
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