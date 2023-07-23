Российская авиация сбила украинский самолёт Су-25 в ДНР

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатую ракету Storm Shadow. Также российские военные уничтожили 28 беспилотников противника.

МО РФ: Нанесён удар по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

МО РФ: Нанесён удар по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

Ранее российские военные отразили атаки ВСУ на четырёх направлениях, а именно: Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Марьинском. Украинская бронетехника была разбита до начала выхода на рубеж перехода в атаку благодаря слаженной работе разведки российских подразделений и своевременному информированию.