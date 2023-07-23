Российская авиация сбила украинский самолёт Су-25 в ДНР
Минобороны: Истребители РФ в районе Веролюбовки ДНР сбили украинский Су-25
Российские истребители сбили самолёт Су-25 украинских Воздушных сил. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал представитель Минобороны.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатую ракету Storm Shadow. Также российские военные уничтожили 28 беспилотников противника.
Ранее российские военные отразили атаки ВСУ на четырёх направлениях, а именно: Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Марьинском. Украинская бронетехника была разбита до начала выхода на рубеж перехода в атаку благодаря слаженной работе разведки российских подразделений и своевременному информированию.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ