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Регион
Опубликовано 23 июля 2023, 08:08
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МО РФ: Нанесён удар по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

Российские военные нанесли удар по украинским объектам в районе Одессы, где готовились террористические акты против РФ с использованием надводных беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса", — сказал Конашенков на брифинге.

Уточняется, что на этих объектах находились иностранные наёмники. Все намеченные цели поражены.

Минобороны РФ обратилось к бойцам Иностранного легиона ВСУ
Минобороны РФ обратилось к бойцам Иностранного легиона ВСУ

Ранее Минобороны сообщило о нанесении удара по академии ВСУ во Львове. В результате было уничтожено много наёмников из Польши и ФРГ.

Напомним, 18 июля в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия" по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Кроме того, были уничтожены хранилища топлива объёмом около 70 тысяч тонн. А в ночь на 19 июля ВС РФ нанесли новый групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово.

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ТАСС / Лев Федосеев

Никита Никонов
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