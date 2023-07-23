МО РФ: Нанесён удар по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

Российские военные нанесли удар по украинским объектам в районе Одессы, где готовились террористические акты против РФ с использованием надводных беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса", — сказал Конашенков на брифинге.

Уточняется, что на этих объектах находились иностранные наёмники. Все намеченные цели поражены.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении удара по академии ВСУ во Львове. В результате было уничтожено много наёмников из Польши и ФРГ.