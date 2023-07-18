Российские войска уничтожили хранилища топлива ВСУ в районе Николаева и Одессы

Российские войска нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в районе Николаева и Одессы, объекты были уничтожены. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе городов Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объёмом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим", — говорится в сообщении.