Российские войска уничтожили хранилища топлива ВСУ в районе Николаева и Одессы
Российские войска нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в районе Николаева и Одессы, объекты были уничтожены. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе городов Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объёмом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим", — говорится в сообщении.
Все цели поражены, на объектах зафиксированы пожары и детонация, уточнил Конашенков.
Также ночью 18 июля в рамках удара возмездия Вооружённые силы России высокоточным оружием уничтожили украинские объекты, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров. Такие морские беспилотники Киев использовал для атаки Крымского моста, в результате которой погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь серьёзно пострадала. 14-летняя девочка ещё не знает, что осталась сиротой.
ТАСС / Алексей Коновалов