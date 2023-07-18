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Регион
Опубликовано 18 июля 2023, 09:12
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Российские войска уничтожили хранилища топлива ВСУ в районе Николаева и Одессы

Российские войска нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в районе Николаева и Одессы, объекты были уничтожены. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе городов Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объёмом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим", — говорится в сообщении.

Все цели поражены, на объектах зафиксированы пожары и детонация, уточнил Конашенков.

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Также ночью 18 июля в рамках удара возмездия Вооружённые силы России высокоточным оружием уничтожили украинские объекты, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров. Такие морские беспилотники Киев использовал для атаки Крымского моста, в результате которой погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь серьёзно пострадала. 14-летняя девочка ещё не знает, что осталась сиротой.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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