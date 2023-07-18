Ответ России заставит Украину пожалеть о теракте на Крымском мосту, заявили в Госдуме

В ходе оперативного совещания президент России Владимир Путин назвал вещи своими именами, говоря о теракте на Крымском мосту. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.

"И что самое главное здесь, это в очередной раз погибли мирные люди. И жертвы действительно с военной точки зрения являются абсолютно бессмысленными. То есть фашистский украинский зверь просто огрызается и творит просто бессмысленное зло", — отметил эксперт.