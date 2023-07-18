Ответ России заставит Украину пожалеть о теракте на Крымском мосту, заявили в Госдуме
Депутат Матвейчев: Путин обоснованно назвал терактом взрыв на Крымском мосту
В ходе оперативного совещания президент России Владимир Путин назвал вещи своими именами, говоря о теракте на Крымском мосту. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.
"И что самое главное здесь, это в очередной раз погибли мирные люди. И жертвы действительно с военной точки зрения являются абсолютно бессмысленными. То есть фашистский украинский зверь просто огрызается и творит просто бессмысленное зло", — отметил эксперт.
По его словам, как и в прошлый раз после теракта на мосту, от РФ последует серьёзное возмездие. Политолог считает, что оно будет не эмоциональным, а таким, чтобы "заставить пожалеть украинское общество", которое радуется гибели невинных людей.
Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Президент РФ Владимир Путин поручил детально разобраться в обстоятельствах подрыва моста. По его словам, Минобороны готовит предложения по ответу на данный теракт. Он также назвал случившееся бессмысленным с военной точки зрения и потребовал предложений, как можно обезопасить Крымский мост.
ТАСС / Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина