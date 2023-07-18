ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июля 2023, 09:02
8714

Минобороны заявило о "групповом ударе возмездия" по Одессе и Николаеву

Минобороны: Под Одессой нанесён удар по местам изготовления безэкипажных катеров

В районе Одессы нанесён "групповой удар возмездия" по местам изготовления безэкипажных катеров, а также подготовки терактов с их применением. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели поражены. После ударов зафиксированы пожары и детонация.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также как в районе Одессы, так и под Николаевом уничтожены хранилища топлива. Их общий объём — около 70 тысяч тонн. Как отметили в Минобороны РФ, из этих запасов обеспечивалась работа военной техники Вооружённых сил Украины.

Ответ России заставит Украину пожалеть о теракте на Крымском мосту, заявили в Госдуме
Ответ России заставит Украину пожалеть о теракте на Крымском мосту, заявили в Госдуме

Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит на теракт, Минобороны готовит предложения. Он также потребовал предложений, как можно обезопасить Крымский мост.

BannerImage

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar