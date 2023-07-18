Минобороны заявило о "групповом ударе возмездия" по Одессе и Николаеву
Минобороны: Под Одессой нанесён удар по местам изготовления безэкипажных катеров
В районе Одессы нанесён "групповой удар возмездия" по местам изготовления безэкипажных катеров, а также подготовки терактов с их применением. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели поражены. После ударов зафиксированы пожары и детонация.
"Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также как в районе Одессы, так и под Николаевом уничтожены хранилища топлива. Их общий объём — около 70 тысяч тонн. Как отметили в Минобороны РФ, из этих запасов обеспечивалась работа военной техники Вооружённых сил Украины.
Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит на теракт, Минобороны готовит предложения. Он также потребовал предложений, как можно обезопасить Крымский мост.
Минобороны РФ