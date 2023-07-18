Минобороны заявило о "групповом ударе возмездия" по Одессе и Николаеву

В районе Одессы нанесён "групповой удар возмездия" по местам изготовления безэкипажных катеров, а также подготовки терактов с их применением. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели поражены. После ударов зафиксированы пожары и детонация.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.