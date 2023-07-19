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Опубликовано 19 июля 2023, 11:18
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ВС РФ ударили по военным объектам Украины в районе Одессы и авиабазе Канатово

Вооружённые силы России нанесли групповой высокоточный удар по объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры Украины в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, все назначенные объекты были поражены.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одессы, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области", — отметил Конашенков.

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А накануне в качестве ответа на теракт на Крымском мосту ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия" по местам изготовления безэкипажных катеров на Украине. Также в районе Одессы и под Николаевом были уничтожены хранилища топлива. Их общий объём — около 70 тысяч тонн. Из этих запасов обеспечивалась работа военной техники Вооружённых сил Украины. Кроме того, сегодня Владимир Сальдо сообщил об уничтожении крупнейшего топливного склада ВСУ в районе села Львово в Херсонской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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