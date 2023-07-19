Сальдо заявил об уничтожении крупнейшего склада ГСМ украинских войск
Российские военные уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов украинских войск в районе села Львова, находящегося под контролем Киева. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
"Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт", — написал он в телеграм-канале.
А накануне ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия" по местам изготовления безэкипажных катеров на Украине. Также в районе Одессы и под Николаевом были уничтожены хранилища топлива. Их общий объём — около 70 тысяч тонн. Из этих запасов обеспечивалась работа военной техники Вооружённых сил Украины.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ