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13 июля, 11:24

ВС РФ ударом высокоточного оружия с моря атаковали склады боеприпасов ВСУ

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства уточнил, что цель удара достигнута и все назначенные объекты противника поражены.

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Ранее сообщалось, что артиллеристы ВС РФ уничтожили склад дронов ВСУ и расчёт их операторов. Вместе с тем российские военные ликвидировали два миномёта и расчёт гранатомёта АГС-17.

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ТАСС / Лев Федосеев

Иван Косицын
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