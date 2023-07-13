ВС РФ ударом высокоточного оружия с моря атаковали склады боеприпасов ВСУ
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе брифинга представитель военного ведомства уточнил, что цель удара достигнута и все назначенные объекты противника поражены.
Ранее сообщалось, что артиллеристы ВС РФ уничтожили склад дронов ВСУ и расчёт их операторов. Вместе с тем российские военные ликвидировали два миномёта и расчёт гранатомёта АГС-17.
ТАСС / Лев Федосеев