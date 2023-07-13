ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 июля 2023, 11:24
11363

ВС РФ ударом высокоточного оружия с моря атаковали склады боеприпасов ВСУ

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства уточнил, что цель удара достигнута и все назначенные объекты противника поражены.

ВС РФ впервые применили дистанционно управляемый ПТРК "Корнет" в зоне СВО
ВС РФ впервые применили дистанционно управляемый ПТРК "Корнет" в зоне СВО

Ранее сообщалось, что артиллеристы ВС РФ уничтожили склад дронов ВСУ и расчёт их операторов. Вместе с тем российские военные ликвидировали два миномёта и расчёт гранатомёта АГС-17.

BannerImage

ТАСС / Лев Федосеев

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar