ВС РФ ударом высокоточного оружия с моря атаковали склады боеприпасов ВСУ

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства уточнил, что цель удара достигнута и все назначенные объекты противника поражены.