Российские бойцы одним ударом разгромили склад дронов ВСУ и расчёт их операторов
Минобороны: Артиллеристы ВС РФ уничтожили склад дронов ВСУ и расчёт их операторов
Российские военные в ходе спецоперации на Украине одним ударом разгромили склад ударных беспилотников украинской армии, где также находился расчёт их операторов. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, также артиллеристы ликвидировали два миномёта и расчёт гранатомёта АГС-17. Его заявление приводит ТАСС.
"Артиллеристы из 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа нанесли удар по складу ударных беспилотных летательных аппаратов 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Красногоровке, уничтожив вместе с ним расчёт операторов комплекса БПЛА", — сообщил Астафьев.
Ранее российские военные уничтожили склады топлива Вооружённых сил Украины в Одесской области. А в Харьковской области был нанесён удар по складу боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.
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