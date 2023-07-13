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13 июля, 02:20

Российские бойцы одним ударом разгромили склад дронов ВСУ и расчёт их операторов

Минобороны: Артиллеристы ВС РФ уничтожили склад дронов ВСУ и расчёт их операторов

Российские военные в ходе спецоперации на Украине одним ударом разгромили склад ударных беспилотников украинской армии, где также находился расчёт их операторов. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, также артиллеристы ликвидировали два миномёта и расчёт гранатомёта АГС-17. Его заявление приводит ТАСС.

"Артиллеристы из 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа нанесли удар по складу ударных беспилотных летательных аппаратов 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Красногоровке, уничтожив вместе с ним расчёт операторов комплекса БПЛА", — сообщил Астафьев.

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Ранее российские военные уничтожили склады топлива Вооружённых сил Украины в Одесской области. А в Харьковской области был нанесён удар по складу боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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