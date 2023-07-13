Российские бойцы одним ударом разгромили склад дронов ВСУ и расчёт их операторов

Российские военные в ходе спецоперации на Украине одним ударом разгромили склад ударных беспилотников украинской армии, где также находился расчёт их операторов. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, также артиллеристы ликвидировали два миномёта и расчёт гранатомёта АГС-17. Его заявление приводит ТАСС.