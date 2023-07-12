МиГ-31 отпугнул норвежский "Посейдон" от российской границы

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух, чтобы не допустить нарушения границы России самолётом патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"12 июля 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", — говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Экипаж истребителя опознал в воздушной цели самолёт патрульной авиации Р-8А "Посейдон" Военно-воздушных сил Норвегии. Когда МиГ-31 приблизился к Р-8А, он развернулся.

"Нарушения государственной границы РФ не допущено", — заключили в Минобороны РФ.