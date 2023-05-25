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25 мая, 16:16

Су-35 и Су-27 были подняты в воздух из-за двух бомбардировщиков США у границы

Российские истребители Су-35 и Су-27 были подняты в воздух из-за появления над Балтийским морем двух стратегических бомбардировщиков США, которые летели в направлении границы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа", — рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

Экипажи истребителей обнаружили, что воздушными целями были два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. Когда они удалились от границы, истребители вернулись на аэродром базирования.

"Полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — подчеркнули в Минобороны РФ и добавили, что нарушения границы России допущено не было.

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Су-27 подняли в небо при приближении самолётов ФРГ и Франции к границе РФ

Напомним, всего несколько дней назад российский истребитель Су-27 уже поднимали на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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