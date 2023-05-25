Су-35 и Су-27 были подняты в воздух из-за двух бомбардировщиков США у границы

Российские истребители Су-35 и Су-27 были подняты в воздух из-за появления над Балтийским морем двух стратегических бомбардировщиков США, которые летели в направлении границы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа", — рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

Экипажи истребителей обнаружили, что воздушными целями были два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. Когда они удалились от границы, истребители вернулись на аэродром базирования.

"Полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — подчеркнули в Минобороны РФ и добавили, что нарушения границы России допущено не было.