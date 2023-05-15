Су-27 подняли в небо при приближении самолётов ФРГ и Франции к границе РФ

Российский Су-27 подняли в воздух 15 мая из-за приближения к границе РФ двух патрульных самолётов НАТО. Истребитель сопроводил французский и немецкий борта над Балтийским морем, нарушения госграницы не допущено. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и патрульный противолодочный самолёт "Атлантик-2" ВМС Франции. После разворота иностранных военных самолётов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении ведомства.

Нарушения границы РФ не допущено, уточнили в Минобороны, а полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.