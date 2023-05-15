Су-27 подняли в небо при приближении самолётов ФРГ и Франции к границе РФ
Российский Су-27 подняли в воздух 15 мая из-за приближения к границе РФ двух патрульных самолётов НАТО. Истребитель сопроводил французский и немецкий борта над Балтийским морем, нарушения госграницы не допущено. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и патрульный противолодочный самолёт "Атлантик-2" ВМС Франции. После разворота иностранных военных самолётов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении ведомства.
Нарушения границы РФ не допущено, уточнили в Минобороны, а полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
А в апреле ВВС Великобритании заявляли о вылете истребителей Typhoon для сопровождения трёх российских военных самолётов над Балтийским морем. По их данным, российский Ил-20 следовал транзитом в Калининградскую область. Ему навстречу вылетели два истребителя Су-27, которые сопроводили его "на юг через северо-западную зону эстонского района полётной информации".
ТАСС / Роман Пименов