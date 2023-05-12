Минобороны: Ракетоносцы Ту-95 совершили плановый полёт над Чукотским морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полёт над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В сопровождении у ракетоносцев были истребители МиГ-31, Су-35С и Су-30 СМ.

Полёт двух Ту-95МС над Чукотским морем. Видео Минобороны РФ

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Продолжительность полёта составила более 13 часов", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что самолёты дальней авиации были дозаправлены топливом в воздухе. Этот полёт самолётов ВКС России, как и все остальные, проходил согласно международным правилам, подчеркнули в Минобороны РФ.