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12 мая, 12:15

Минобороны: Ракетоносцы Ту-95 совершили плановый полёт над Чукотским морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полёт над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В сопровождении у ракетоносцев были истребители МиГ-31, Су-35С и Су-30 СМ.

Полёт двух Ту-95МС над Чукотским морем. Видео Минобороны РФ

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Продолжительность полёта составила более 13 часов", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что самолёты дальней авиации были дозаправлены топливом в воздухе. Этот полёт самолётов ВКС России, как и все остальные, проходил согласно международным правилам, подчеркнули в Минобороны РФ.

Российские ракетоносцы совершили плановый полёт над Японским морем

Российские ракетоносцы совершили плановый полёт над Японским морем

Напомним, в апреле два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами акватории Берингова и Охотского морей.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Андрей Григорьев
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