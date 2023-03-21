Российские ракетоносцы совершили плановый полёт над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами в акватории Японского моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, которое также опубликовало видео работы лайнеров.

Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над акваторией Японского моря. Видео © Telegram / Минобороны России

В полёте, который продолжался более семи часов, ракетоносцы сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В ведомстве подчеркнули, что все полёты выполняются в строгом соответствии международным правилам использования воздушного пространства.