Российские ракетоносцы совершили плановый полёт над Японским морем
Минобороны РФ: Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над акваторией Японского моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами в акватории Японского моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, которое также опубликовало видео работы лайнеров.
Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над акваторией Японского моря. Видео © Telegram / Минобороны России
В полёте, который продолжался более семи часов, ракетоносцы сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В ведомстве подчеркнули, что все полёты выполняются в строгом соответствии международным правилам использования воздушного пространства.
Ранее Лайф сообщал, что 15 февраля два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт в небе над нейтральными водами Чукотского и Охотского морей.
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