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21 марта, 08:33

Российские ракетоносцы совершили плановый полёт над Японским морем

Минобороны РФ: Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над акваторией Японского моря

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами в акватории Японского моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, которое также опубликовало видео работы лайнеров.

Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над акваторией Японского моря. Видео © Telegram / Минобороны России

В полёте, который продолжался более семи часов, ракетоносцы сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В ведомстве подчеркнули, что все полёты выполняются в строгом соответствии международным правилам использования воздушного пространства.

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Ранее Лайф сообщал, что 15 февраля два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт в небе над нейтральными водами Чукотского и Охотского морей.

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Telegram / Минобороны России

Артур Белкин
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