Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт над Чукотским и Охотским морями

Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт в небе над нейтральными водами Чукотского и Охотского морей. Минобороны публикует видео работы авиации.

Два ракетоносца Ту-95МС совершили полёт в небе над нейтральными водами Чукотского и Охотского морей. Видео © t.me / Минобороны России

"Общая продолжительность полёта составила более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", — сообщили в ведомстве.

Эффектные кадры из кабины ракетоносца показали слаженную работу экипажа, а также отточенное и синхронное движение авиагруппы в небе. Полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.