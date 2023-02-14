Полёт российских Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями показали из кабины ракетоносца

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Минобороны России опубликовало соответствующие кадры.

Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © Минобороны России

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что общая продолжительность полёта составила более 13 часов, также экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолётов в воздухе. Там отметили, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 (кодификация НАТО — Blackjack, "Чёрный валет") предназначен для поражения объектов в удалённых географических районах.