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14 февраля, 17:52

Полёт российских Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями показали из кабины ракетоносца

Российские Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Минобороны России опубликовало соответствующие кадры.

Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © Минобороны России

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что общая продолжительность полёта составила более 13 часов, также экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолётов в воздухе. Там отметили, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 (кодификация НАТО — Blackjack, "Чёрный валет") предназначен для поражения объектов в удалённых географических районах.

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Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полёт над Беринговым морем. Их сопровождали экипажи самолётов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Обложка ©

Минобороны России

Ирина Фальке
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