Полёт российских Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями показали из кабины ракетоносца
Российские Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Минобороны России опубликовало соответствующие кадры.
Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © Минобороны России
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", — сообщили в военном ведомстве.
В министерстве уточнили, что общая продолжительность полёта составила более 13 часов, также экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолётов в воздухе. Там отметили, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 (кодификация НАТО — Blackjack, "Чёрный валет") предназначен для поражения объектов в удалённых географических районах.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полёт над Беринговым морем. Их сопровождали экипажи самолётов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.