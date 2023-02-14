Ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полёт над Беринговым морем

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над акваторией Берингова моря. Кадры работы авиации обнародовало Министерство обороны РФ.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полёт над Беринговым морем. Видео © Минобороны РФ

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря. Общая продолжительность полёта составила более семи часов", — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны также сообщили, что сопровождали ракетоносцы экипажи самолётов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Также там напомнили, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.