ВС РФ массированным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ

На Украине прекращена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса (ОПК) после массированного удара российских войск, который был нанесён накануне. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"10 февраля нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков подчеркнул, что все поставленные перед ВС РФ цели были достигнуты. Кроме того, переброска железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов в районы боевых действий теперь также заблокирована, добавил он.