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Опубликовано 11 февраля 2023, 12:09
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ВС РФ массированным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины

На Украине прекращена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса (ОПК) после массированного удара российских войск, который был нанесён накануне. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"10 февраля нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков подчеркнул, что все поставленные перед ВС РФ цели были достигнуты. Кроме того, переброска железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов в районы боевых действий теперь также заблокирована, добавил он.

Что известно об ударах по Украине 10 февраля
Что известно об ударах по Украине 10 февраля

Ранее Лайф сообщал, что российские войска уничтожили более 140 бойцов ВСУ и технику противника на Донецком направлении. Вместе с тем военные Украины потеряли гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Наталья Исакова
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