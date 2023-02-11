ВС РФ массированным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины
На Украине прекращена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса (ОПК) после массированного удара российских войск, который был нанесён накануне. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"10 февраля нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков подчеркнул, что все поставленные перед ВС РФ цели были достигнуты. Кроме того, переброска железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов в районы боевых действий теперь также заблокирована, добавил он.
Ранее Лайф сообщал, что российские войска уничтожили более 140 бойцов ВСУ и технику противника на Донецком направлении. Вместе с тем военные Украины потеряли гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
ТАСС / Таисия Воронцова