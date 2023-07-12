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Опубликовано 12 июля 2023, 11:22
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Под Одессой уничтожены склады топлива ВСУ

Минобороны РФ: В Одесской области уничтожены склады топлива ВСУ

Российские военные уничтожили склады топлива Вооружённых сил Украины в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники", — сказал он.

А в Харьковской области, по словам Конашенкова, нанесён удар по складу боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. В ДНР же у населённого пункта поражён командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады Нацгвардии Украины.

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили несколько украинских групп на Запорожском направлении.

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Андрей Григорьев
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