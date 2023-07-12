Под Одессой уничтожены склады топлива ВСУ

Российские военные уничтожили склады топлива Вооружённых сил Украины в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники", — сказал он.

А в Харьковской области, по словам Конашенкова, нанесён удар по складу боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. В ДНР же у населённого пункта поражён командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады Нацгвардии Украины.