Войска РФ уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении

По его словам, которые приводит РИА "Новости", ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работина, но по противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолётами армейской авиации. Кроме того, средства воздушной разведки вскрыли разведгруппу украинских военных в районе Приютного. Она была уничтожена с помощью ударного беспилотника.