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Регион
Опубликовано 11 июля 2023, 03:12
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Войска РФ уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные уничтожили несколько украинских групп на Запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работина, но по противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолётами армейской авиации. Кроме того, средства воздушной разведки вскрыли разведгруппу украинских военных в районе Приютного. Она была уничтожена с помощью ударного беспилотника.

МО: Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу М777 ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы
МО: Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу М777 ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы

Также была ликвидирована вскрытая мотострелковыми подразделениями группа ВСУ в районе Новодаровки.

Ранее были раскрыты данные о разгроме украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Совокупно ВСУ потеряли здесь до 150 бойцов, сообщили в Минобороны РФ.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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