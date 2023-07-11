Войска РФ уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные уничтожили несколько украинских групп на Запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
По его словам, которые приводит РИА "Новости", ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работина, но по противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолётами армейской авиации. Кроме того, средства воздушной разведки вскрыли разведгруппу украинских военных в районе Приютного. Она была уничтожена с помощью ударного беспилотника.
Также была ликвидирована вскрытая мотострелковыми подразделениями группа ВСУ в районе Новодаровки.
Ранее были раскрыты данные о разгроме украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Совокупно ВСУ потеряли здесь до 150 бойцов, сообщили в Минобороны РФ.
t.me / Минобороны России