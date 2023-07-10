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10 июля, 11:22

Раскрыты данные о разгроме украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Конашенков: ВСУ потеряли до 150 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 150 бойцов совокупно на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник, 10 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника на данных направлениях он перечислил пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

"В районе населённого пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области", — зачитал представитель ведомства сводку о ходе СВО.

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Ранее советник Пушилина Ян Гагин опроверг сообщения о переходе Клещеевки под контроль ВСУ. По его словам, эту информацию разгоняет украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).

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Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Марина Калегина
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