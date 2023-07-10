Раскрыты данные о разгроме украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 150 бойцов совокупно на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник, 10 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника на данных направлениях он перечислил пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

"В районе населённого пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области", — зачитал представитель ведомства сводку о ходе СВО.