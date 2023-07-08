Мощная оборона Российской армии не позволяет ВСУ добиться успехов в контрнаступлении. Об этом со ссылкой на украинских командиров сообщил обозреватель Лоренцо Кремонези в статье для издания Corriere della Sera.

"Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО", — рассказал автору полковник ВСУ Сергей Яндульский.