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8 июля, 14:34
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"Ни на метр не продвинулись": Офицеры ВСУ пожаловались на мощную оборону Российской армии

Украинский полковник Яндульский: ВСУ не продвинулись ни на метр с июня

Мощная оборона Российской армии не позволяет ВСУ добиться успехов в контрнаступлении. Об этом со ссылкой на украинских командиров сообщил обозреватель Лоренцо Кремонези в статье для издания Corriere della Sera.

"Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО", рассказал автору полковник ВСУ Сергей Яндульский.

Другой собеседник журналиста — высокогоранговый офицер украинской армии в Краматорске — отметил, что ВС РФ не тратили время понапрасну и отлично подготовились к наступлению украинских военных, которые не ожидали, что Российской армии удастся настолько хорошо встретить атаку ВСУ. Одной из главных проблем для последних стали гигантские минные поля.

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Ранее Минобороны РФ провело брифинг на тему обстановки в зоне СВО. Среди прочего были озвучены потери ВСУ на основных направлениях. Так, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери украинской армии превысили 170 человек, на Краснолиманском составили более 60, а на Донецком — до 500.

Обложка ©

Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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