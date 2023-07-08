Офицеры ВСУ пожаловались на мощную оборону Российской армии
Украинский полковник Яндульский: ВСУ не продвинулись ни на метр с июня
Мощная оборона Российской армии не позволяет ВСУ добиться успехов в контрнаступлении. Об этом со ссылкой на украинских командиров сообщил обозреватель Лоренцо Кремонези в статье для издания Corriere della Sera.
"Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО", — рассказал автору полковник ВСУ Сергей Яндульский.
Другой собеседник журналиста — высокогоранговый офицер украинской армии в Краматорске — отметил, что ВС РФ не тратили время понапрасну и отлично подготовились к наступлению украинских военных, которые не ожидали, что Российской армии удастся настолько хорошо встретить атаку ВСУ. Одной из главных проблем для последних стали гигантские минные поля.
Ранее Минобороны РФ провело брифинг на тему обстановки в зоне СВО. Среди прочего были озвучены потери ВСУ на основных направлениях. Так, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери украинской армии превысили 170 человек, на Краснолиманском составили более 60, а на Донецком — до 500.
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