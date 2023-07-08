МО: Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях превысили 170 военных

Более 170 военных ВСУ были уничтожены на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате отражения российскими войсками атаки противника, также поражена одна самоходная гаубица Caesar. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Восток" за сутки отражена атака противника, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе Урожайного (ДНР)", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районах Пятихатки и города Орехов на Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Также в Запорожской области силы ВС РФ отразили две атаки украинских войск в районах Марфополя и Работино, а под Дорожнянкой пресекли деятельность очередной украинской ДРГ.

"На указанных направлениях противник потерял более 170 военных, три ББМ, три автомобиля, один пикап. Кроме того, поражены самоходная гаубица Caesar французского производства, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, а также самоходка "Гвоздика", — добавил Конашенков.