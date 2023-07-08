Полтысячи военных и две самоходки Paladin потеряли ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: ВСУ лишились до 500 военных и двух САУ Paladin на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 500 военных на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал Конашенков на брифинге.
Также российские военные уничтожили три танка, шесть боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки (САУ) М109 Paladin американского производства, гаубицу Д-30, четыре автомобиля и два пикапа.
Кроме того, Конашенков добавил, что подразделения Южной группировки войск отразили на Донецком направлении девять атак противника. Помимо этого, в районе Михайловки (ДНР) был уничтожен склад хранения боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее Лайф рассказывал, как российский танк посеял панику в ВСУ на одном из сложнейших участков фронта. По словам начальника пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олега Чехова, экипаж действовал под руководством старшего сержанта Василия Плотникова.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ