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Опубликовано 8 июля 2023, 11:37
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Полтысячи военных и две самоходки Paladin потеряли ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: ВСУ лишились до 500 военных и двух САУ Paladin на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 500 военных на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал Конашенков на брифинге.

Также российские военные уничтожили три танка, шесть боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки (САУ) М109 Paladin американского производства, гаубицу Д-30, четыре автомобиля и два пикапа.

Кроме того, Конашенков добавил, что подразделения Южной группировки войск отразили на Донецком направлении девять атак противника. Помимо этого, в районе Михайловки (ДНР) был уничтожен склад хранения боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

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Ранее Лайф рассказывал, как российский танк посеял панику в ВСУ на одном из сложнейших участков фронта. По словам начальника пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олега Чехова, экипаж действовал под руководством старшего сержанта Василия Плотникова.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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