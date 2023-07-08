Полтысячи военных и две самоходки Paladin потеряли ВСУ на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 500 военных на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал Конашенков на брифинге.

Также российские военные уничтожили три танка, шесть боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки (САУ) М109 Paladin американского производства, гаубицу Д-30, четыре автомобиля и два пикапа.

Кроме того, Конашенков добавил, что подразделения Южной группировки войск отразили на Донецком направлении девять атак противника. Помимо этого, в районе Михайловки (ДНР) был уничтожен склад хранения боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.