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Опубликовано 8 июля 2023, 05:42
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Российский танк посеял панику в ВСУ на одном из сложнейших участков фронта

На Времевском выступе танк ВС России посеял панику в ВСУ

Российский танк в ходе наступления ВСУ на Времевском выступе в Запорожской области за короткое время уничтожил несколько украинских бронемашин иностранного производства, вызвав у противника панику. Как сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов, экипаж действовал под руководством старшего сержанта Василия Плотникова.

"Кроме того, проявив мужество и самоотверженность, танковый экипаж Василия Плотникова неоднократно проводил эвакуацию повреждённой в ходе боя техники наших войск в тыловой район, а также осуществлял вывоз с поля боя раненых военнослужащих", рассказал он РИА "Новости".

Чехов отметил, что Плотников грамотно и уверенно руководил действиями своего экипажа. Бойцы группировки "Восток" проявляют настоящий героизм при выполнении боевых задач, добавил он.

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Ранее Минобороны РФ показывало кадры работы российского вертолёта Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Экипаж выявил выдвижение украинской бронетехники и уничтожил её управляемой ракетой.

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Иван Ноябрев / ТАСС

Матвей Константинов
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