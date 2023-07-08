Российский танк посеял панику в ВСУ на одном из сложнейших участков фронта
На Времевском выступе танк ВС России посеял панику в ВСУ
Российский танк в ходе наступления ВСУ на Времевском выступе в Запорожской области за короткое время уничтожил несколько украинских бронемашин иностранного производства, вызвав у противника панику. Как сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов, экипаж действовал под руководством старшего сержанта Василия Плотникова.
"Кроме того, проявив мужество и самоотверженность, танковый экипаж Василия Плотникова неоднократно проводил эвакуацию повреждённой в ходе боя техники наших войск в тыловой район, а также осуществлял вывоз с поля боя раненых военнослужащих", — рассказал он РИА "Новости".
Чехов отметил, что Плотников грамотно и уверенно руководил действиями своего экипажа. Бойцы группировки "Восток" проявляют настоящий героизм при выполнении боевых задач, добавил он.
Ранее Минобороны РФ показывало кадры работы российского вертолёта Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Экипаж выявил выдвижение украинской бронетехники и уничтожил её управляемой ракетой.
Иван Ноябрев / ТАСС