Опубликовано видео, как "Аллигатор" управляемой ракетой испепелил бронетехнику ВСУ
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётом Ка-52
Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор" выявил выдвижение украинской бронетехники и уничтожил её управляемой ракетой. Кадры прямого попадания на Южно-Донецком направлении опубликовала в среду, 5 июля, пресс-служба Министерства обороны.
Российские военные показали кадры точного попадания управляемой ракеты по скоплению бронетехники противника. Видео © Пресс-служба Минобороны
"Есть! Прямое!" — обрадовались военные в ходе радиопереговоров.
А ранее Минобороны показало, как российские вертолёты разнесли целую колонну бронетехники ВСУ. На видео попали наведение, пуск управляемых ракет по противнику и переговоры пилотов.
Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Пресс-служба Минобороны