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Опубликовано 5 июля 2023, 07:56
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Опубликовано видео, как "Аллигатор" управляемой ракетой испепелил бронетехнику ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётом Ка-52

Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор" выявил выдвижение украинской бронетехники и уничтожил её управляемой ракетой. Кадры прямого попадания на Южно-Донецком направлении опубликовала в среду, 5 июля, пресс-служба Министерства обороны.

Российские военные показали кадры точного попадания управляемой ракеты по скоплению бронетехники противника. Видео © Пресс-служба Минобороны

"Есть! Прямое!" — обрадовались военные в ходе радиопереговоров.

А ранее Минобороны показало, как российские вертолёты разнесли целую колонну бронетехники ВСУ. На видео попали наведение, пуск управляемых ракет по противнику и переговоры пилотов.

"Аллигатор" управляемой ракетой уничтожил бронетехнику ВСУ на Запорожском направлении
"Аллигатор" управляемой ракетой уничтожил бронетехнику ВСУ на Запорожском направлении

Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

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Пресс-служба Минобороны

Марина Калегина
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