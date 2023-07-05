Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор" выявил выдвижение украинской бронетехники и уничтожил её управляемой ракетой. Кадры прямого попадания на Южно-Донецком направлении опубликовала в среду, 5 июля, пресс-служба Министерства обороны.

Российские военные показали кадры точного попадания управляемой ракеты по скоплению бронетехники противника. Видео © Пресс-служба Минобороны

"Есть! Прямое!" — обрадовались военные в ходе радиопереговоров.

А ранее Минобороны показало, как российские вертолёты разнесли целую колонну бронетехники ВСУ. На видео попали наведение, пуск управляемых ракет по противнику и переговоры пилотов.