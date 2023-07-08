ВС России уничтожили более 60 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих", — сказал он.
Противник потерял три боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-30. Также, добавил Конашенков, в районе Новолюбовки ЛНР и Серебрянки ДНР были поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
Всего за прошедшие сутки российские военнослужащие отразили одну атаку и пресекли работу одной вражеской диверсионно-разведывательной группы.
Также в Минобороны отчитались об уничтожении до 500 украинских военнослужащих на Донецком направлении. По словам Игоря Конашенкова, противник потерял три танка, шесть боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, гаубицу Д-30, четыре автомобиля и два пикапа.
ТАСС / Коновалов Алексей