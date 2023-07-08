ВС России уничтожили более 60 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих", — сказал он.

Противник потерял три боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-30. Также, добавил Конашенков, в районе Новолюбовки ЛНР и Серебрянки ДНР были поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Всего за прошедшие сутки российские военнослужащие отразили одну атаку и пресекли работу одной вражеской диверсионно-разведывательной группы.