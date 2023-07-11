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11 июля, 02:53

МО: Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу М777 ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы

Американская гаубица М777 уничтожена артиллеристами Центрального военного округа в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уничтожение произвели военнослужащие самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" во взаимодействии с расчётами беспилотных летательных аппаратов и станций артиллерийской разведки, передаёт сообщение ТАСС.

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Ранее Лайф рассказывал, что российский певец Григорий Лепс заплатил один миллион рублей российскому военному, который подбил украинский танк Leopard немецкого производства. Военнослужащий показал на камеру полученную пачку банкнот.

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Артур Лапсаков
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