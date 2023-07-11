МО: Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу М777 ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы

Американская гаубица М777 уничтожена артиллеристами Центрального военного округа в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уничтожение произвели военнослужащие самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" во взаимодействии с расчётами беспилотных летательных аппаратов и станций артиллерийской разведки, передаёт сообщение ТАСС.