МО: Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу М777 ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы
Американская гаубица М777 уничтожена артиллеристами Центрального военного округа в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уничтожение произвели военнослужащие самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" во взаимодействии с расчётами беспилотных летательных аппаратов и станций артиллерийской разведки, передаёт сообщение ТАСС.
Ранее Лайф рассказывал, что российский певец Григорий Лепс заплатил один миллион рублей российскому военному, который подбил украинский танк Leopard немецкого производства. Военнослужащий показал на камеру полученную пачку банкнот.