Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Краматорска и Николаева
Российские военные за последние сутки уничтожили склады боеприпасов Вооружённых сил Украины в районах городов Николаев и Краматорск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединённой группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ", — уточнил он.
А 3 июля стало известно, что российские военные за сутки уничтожили сразу три склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Удары нанесены в районах Успеновки, Малокатериновки и Орехова.
VK / Минобороны России