Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Краматорска и Николаева

Российские военные за последние сутки уничтожили склады боеприпасов Вооружённых сил Украины в районах городов Николаев и Краматорск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединённой группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ", — уточнил он.