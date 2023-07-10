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Регион
Опубликовано 10 июля 2023, 11:20
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Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Краматорска и Николаева

Российские военные за последние сутки уничтожили склады боеприпасов Вооружённых сил Украины в районах городов Николаев и Краматорск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединённой группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ", — уточнил он.

ВС РФ ударили по складу боеприпасов на судоремонтном предприятии в Николаеве
ВС РФ ударили по складу боеприпасов на судоремонтном предприятии в Николаеве

А 3 июля стало известно, что российские военные за сутки уничтожили сразу три склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Удары нанесены в районах Успеновки, Малокатериновки и Орехова.

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VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
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