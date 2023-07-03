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3 июля, 12:24

ВС РФ уничтожили три склада ракет и боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Российские военные за сутки уничтожили сразу три склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехова Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", — сказал он.

Также по одному складу ВСУ было уничтожено на Купянском и Херсонском направлениях: первый — в районе Песчанки Харьковской области, второй — в районе Змиевки Херсонской области.

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А ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинская армия с начала контрнаступления в первых числах июня лишилась уже более 20 тысяч военнослужащих.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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