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Опубликовано 17 мая 2023, 11:44
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ВС РФ ударили по складу боеприпасов на судоремонтном предприятии в Николаеве

Вооружённые силы России ночью 17 мая нанесли групповой удар по крупному складу боеприпасов, находящемуся на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, цели удара достигнуты.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаеве. Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражён",  отметил он.

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Накануне также стало известно, что российские военные успешно поразили пункты дислокации подразделений ВСУ и склады боеприпасов и оружия противника. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Также ВС РФ ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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