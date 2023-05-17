ВС РФ ударили по складу боеприпасов на судоремонтном предприятии в Николаеве

Вооружённые силы России ночью 17 мая нанесли групповой удар по крупному складу боеприпасов, находящемуся на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, цели удара достигнуты.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаеве. Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражён", — отметил он.