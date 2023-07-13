ВС РФ впервые применили дистанционно управляемый ПТРК "Корнет" в зоне СВО

Российские военные в ходе спецоперации на Украине впервые успешно применили комплекс дистанционного управления "Курган" для противотанкового ракетного комплекса. С помощью этого ПТРК удалось уничтожить блиндаж противника. Об этом сообщил представитель команды разработчиков-энтузиастов комплекса в беседе с РИА "Новости".

Агентство опубликовало в телеграм-канале видео с моментом уничтожения блиндажа ВСУ. На кадрах представлено наведение с помощью прицельных средств ПТРК на блиндаж, пуск ракеты и контроль поражения. Контролировалось всё с помощью выносного пульта дистанционного управления. Одной из главных задач разработки является минимизация потерь среди российских военных от ответного удара ВСУ. Во время пуска ПТУР место запуска ракеты демаскируется. Тогда противник может начать атаку, не зная, что военные с пультом управления в этот момент находятся на более безопасной позиции.