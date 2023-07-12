ВСУ в ходе безуспешной атаки лишились британской гаубицы
Минобороны: В Донбассе ВСУ лишились 335 бойцов и британской гаубицы
Британская буксируемая гаубица FH70. Фото © Wikipedia / Hugh Llewelyn
В Донбассе Вооружённые силы Украины лишились за сутки 335 бойцов и британской буксируемой гаубицы FH70. Они пытались идти в атаку, но безуспешно. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, на Донецком направлении также уничтожены танк, две бронированные машины, четыре автомобиля противника, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о самоотверженности российских военнослужащих и добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи на Донецком направлении. По его словам, воины проявляют себя "достойно, очень мотивированно".