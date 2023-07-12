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Опубликовано 12 июля 2023, 11:37
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ВСУ в ходе безуспешной атаки лишились британской гаубицы

Минобороны: В Донбассе ВСУ лишились 335 бойцов и британской гаубицы

Британская буксируемая гаубица FH70. Фото © Wikipedia / Hugh Llewelyn

Британская буксируемая гаубица FH70. Фото © Wikipedia / Hugh Llewelyn

В Донбассе Вооружённые силы Украины лишились за сутки 335 бойцов и британской буксируемой гаубицы FH70. Они пытались идти в атаку, но безуспешно. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на Донецком направлении также уничтожены танк, две бронированные машины, четыре автомобиля противника, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Раскрыты данные о потерях ВСУ на двух ключевых направлениях
Раскрыты данные о потерях ВСУ на двух ключевых направлениях

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о самоотверженности российских военнослужащих и добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи на Донецком направлении. По его словам, воины проявляют себя "достойно, очень мотивированно".

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Андрей Григорьев
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