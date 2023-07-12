Раскрыты данные о потерях ВСУ на двух ключевых направлениях
Конашенков: Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях — 240 человек
Украинская армия в течение суток потеряла на Южно-Донецком и Запорожском направлениях совокупно более 240 человек. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 12 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 240 военнослужащих, девять боевых машин пехоты, два бронетранспортёра, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", — перечислил генерал-лейтенант.
А ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о самоотверженности российских военнослужащих и добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи на Донецком направлении. По его словам, воины проявляют себя "достойно, очень мотивированно и очень профессионально".
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