Шойгу: Военнослужащие и добровольцы бьются очень достойно на Донецком направлении
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о самоотверженности российских военнослужащих и добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи на Донецком направлении. По его словам, воины проявляют себя "достойно, очень мотивированно и очень профессионально".
"На Донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения", — сказал Шойгу в интервью "Известиям"
Он отметил, что российские добровольцы проявляют себя "очень и очень достойно" на всех направлениях, будь то Херсонское, Южно-Донецкое или Бахмутское.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ потеряли до 150 бойцов совокупно на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Такие данные озвучил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Среди других потерь противника на данных направлениях он перечислил пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.
ТАСС / Вадим Савицкий