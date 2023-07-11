Шойгу: Военнослужащие и добровольцы бьются очень достойно на Донецком направлении

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о самоотверженности российских военнослужащих и добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи на Донецком направлении. По его словам, воины проявляют себя "достойно, очень мотивированно и очень профессионально".

"На Донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения", — сказал Шойгу в интервью "Известиям"

Он отметил, что российские добровольцы проявляют себя "очень и очень достойно" на всех направлениях, будь то Херсонское, Южно-Донецкое или Бахмутское.