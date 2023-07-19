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Опубликовано 19 июля 2023, 09:57
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Мэр Одессы Труханов заявил о самой масштабной атаке с начала спецоперации

Удары по Одессе, которые произошли минувшей ночью, стали самыми масштабными с начала СВО. Это признал мэр украинского города Геннадий Труханов.

"Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним…" — написал он в соцсетях.

Украинские военные ранее заявили, что в результате ночных ударов в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Также была информация о том, что повреждены промышленный объект и два склада в Одесском районе.

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Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении "группового удара возмездия" по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Такие морские беспилотники Киев использовал для атаки Крымского моста, в результате которой погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь серьёзно пострадала. Также в ночь на 18 июля в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива. Их общий объём — около 70 тысяч тонн. Как отметили в Минобороны РФ, из этих запасов обеспечивалась работа военной техники украинской армии.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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