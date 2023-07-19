Мэр Одессы Труханов заявил о самой масштабной атаке с начала спецоперации

Удары по Одессе, которые произошли минувшей ночью, стали самыми масштабными с начала СВО. Это признал мэр украинского города Геннадий Труханов.

"Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним…" — написал он в соцсетях.

Украинские военные ранее заявили, что в результате ночных ударов в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Также была информация о том, что повреждены промышленный объект и два склада в Одесском районе.