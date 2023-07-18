Песков назвал удары по Одессе и Николаеву ответом за теракт на Крымском мосту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам в районе Одессы и Николаева — это удары возмездия за теракт на Крымском мосту. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".