Песков назвал удары по Одессе и Николаеву ответом за теракт на Крымском мосту
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам в районе Одессы и Николаева — это удары возмездия за теракт на Крымском мосту. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".
"Да", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении "группового удара возмездия" по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы. Такие морские беспилотники Киев использовал для атаки Крымского моста, в результате которой погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь серьёзно пострадала. 14-летняя девочка ещё не знает, что осталась сиротой. Также в ночь на 18 июля в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива. Их общий объём — около 70 тысяч тонн. Как отметили в Минобороны РФ, из этих запасов обеспечивалась работа военной техники ВСУ.