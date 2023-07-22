Нанесён удар по академии ВСУ во Львове, уничтожено много наёмников из Польши и ФРГ
Минобороны: ВС РФ уничтожили большое число наёмников из Польши и ФРГ во Львове
ВС РФ ударили по академии ВСУ во Львове высокоточным оружием морского базирования и уничтожили большое число польских и немецких наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"По подтверждённым данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории Академии сухопутных войск ВСУ в городе Львове уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наёмников", — сказал он на брифинге.
Всего за время специальной военной операции российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков. Ещё 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий и покинули территорию Украины.
Ранее в николаевском подполье рассказали об "ударе возмездия" за теракт на Крымском мосту. По словам координатора подпольщиков города Сергея Лебедева, российские военные поразили гостиницу "Ингул", где базировались иностранные наёмники.
ТАСС / Лев Федосеев