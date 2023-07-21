В николаевском подполье рассказали об "ударе возмездия" за теракт на Крымском мосту

ВС России в рамках ударов возмездия за атаку на Крымский мост уничтожили в Николаеве место дислокации украинских военнослужащих и иностранных наёмников, сообщил координатор подполья города Сергей Лебедев. По его словам, речь идёт о гостинице "Ингул".

"В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами", — рассказал он РИА "Новости".