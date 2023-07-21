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Опубликовано 21 июля 2023, 08:31
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В николаевском подполье рассказали об "ударе возмездия" за теракт на Крымском мосту

РИА "Новости": ВС РФ поразили в Николаеве гостиницу "Ингул" с наёмниками ВСУ

ВС России в рамках ударов возмездия за атаку на Крымский мост уничтожили в Николаеве место дислокации украинских военнослужащих и иностранных наёмников, сообщил координатор подполья города Сергей Лебедев. По его словам, речь идёт о гостинице "Ингул".

"В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами", рассказал он РИА "Новости".

Подпольщик отметил, что после удара все подъезды к объекту были долгое время перекрыты, туда пускали только кареты скорой помощи и спасателей. Кроме того, по словам Лебедева, ВС России поразили "некие ёмкости" на предприятии "Нибулон" — судоремонтном заводе, который используется в том числе для строительства военных кораблей.

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Напомним, рано утром 17 июля два украинских надводных беспилотника подплыли к Крымскому мосту и взорвались, повредив дорожное полотно. Уже 18 июля ВС России нанесли "групповой удар возмездия" по местам изготовления безэкипажных катеров на Украине. Кроме того, под Одессой и Николаевом были уничтожены хранилища топлива общим объёмом около 70 тысяч тонн. На следующий день взрывы прозвучали на объектах военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также на авиабазе Канатово.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Константинов
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