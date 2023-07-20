Наёмник из Австралии рассказал о чудовищном поведении командиров ВСУ

Наёмник из Австралии, воюющий на Украине в Интернациональном легионе ВСУ, в программе The World Today на радио ABC News рассказал о произволе со стороны командиров ВСУ.

По словам мужчины, представившегося вымышленным позывным Буш, украинцам и иностранным наёмникам "угрожают последствиями", если те будут рассказывать о "некомпетентности командиров ВСУ".

"Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно. Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы", — рассказал Буш и признался, что из-за этого признания теперь боится за свою жизнь.