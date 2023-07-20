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20 июля, 05:09
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Наёмник из Австралии рассказал о чудовищном поведении командиров ВСУ

ABC News: Наёмник из Австралии, рискуя, рассказал о произволе командиров ВСУ

Наёмник из Австралии, воюющий на Украине в Интернациональном легионе ВСУ, в программе The World Today на радио ABC News рассказал о произволе со стороны командиров ВСУ.

По словам мужчины, представившегося вымышленным позывным Буш, украинцам и иностранным наёмникам "угрожают последствиями", если те будут рассказывать о "некомпетентности командиров ВСУ".

"Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно. Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы", — рассказал Буш и признался, что из-за этого признания теперь боится за свою жизнь.

Названы страны, из которых больше всего наёмников в рядах ВСУ в Запорожье

Названы страны, из которых больше всего наёмников в рядах ВСУ в Запорожье

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что киевский режим усилил вербовку наёмников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока на фоне провала очередной волны мобилизации. В Минобороны указали, что целью этого является сокрытие катастрофических потерь в рядах ВСУ.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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    Комментарий

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    upadeishevсегодня в 05:45

    Как говорится, Жуй-жуй! Глотай!!! Приятного аппетита на том свете!!!

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