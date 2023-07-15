В находящихся в Запорожской области подразделениях ВСУ преобладают наёмники из Польши. Об этом заявил председатель местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Как показывает практика, на Запорожском направлении больше всего наёмников из Польши. Также большое присутствие чеченоязычных шайтанов, как их называет руководство Чечни, то есть это те представители террористических групп, которые в своё время качали тему Ичкерии", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

Кроме того, там замечены грузинские наёмники, поддерживающие бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Также Рогов заявил, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе российские спецслужбы задержали украинскую ДРГ, которая планировала лазерной наводкой ракет помочь киевскому режиму при ударе по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает kp.ru.

"То есть ядерный терроризм — это фирменный почерк вот этого террористического злокачественного образования украинского государства — Ивано-Франковска и Львова, — которое сегодня пытаются построить на южнорусских землях наши враги", — подчеркнул глава движения "Мы вместе с Россией".