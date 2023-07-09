В США рассказали, как удалось убедить Зеленского не атаковать ЗАЭС
Экс-разведчик Риттер: Запад избавится от Зеленского в случае атаки на ЗАЭС
Запад предостерёг президента Украины Владимира Зеленского от провокаций на Запорожской АЭС, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, в противном случае от лидера Незалежной попросту избавились бы.
"Зеленскому вынесли предупреждение на Западе. Сказали остановиться. Если бы глава киевского режима атаковал АЭС и это привело бы к серьёзным последствиям, то от него бы избавились", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Разведчик считает, что Зеленский может использовать диверсию на станции как предлог для вмешательства в вооружённый конфликт третьих стран, чтобы уже с их помощью попытаться вернуть контроль над ЗАЭС. Риттер отметил, что высокий уровень подготовки ВС России не позволяет ВСУ провести такую операцию самостоятельно.
Напомним, ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что обладает сведениями о подготовке Киевом атаки Запорожской АЭС в ночь с 4 на 5 июля. Однако ночь прошла спокойно. Как отметил Карчаа, лидеры стран Европы убеждали Зеленского "не совершать непоправимое". Несмотря на это, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, угроза диверсии со стороны Киева всё ещё велика.
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