Запад предостерёг президента Украины Владимира Зеленского от провокаций на Запорожской АЭС, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, в противном случае от лидера Незалежной попросту избавились бы.

"Зеленскому вынесли предупреждение на Западе. Сказали остановиться. Если бы глава киевского режима атаковал АЭС и это привело бы к серьёзным последствиям, то от него бы избавились", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.