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9 июля, 14:42

В США рассказали, как удалось убедить Зеленского не атаковать ЗАЭС

Экс-разведчик Риттер: Запад избавится от Зеленского в случае атаки на ЗАЭС

Запад предостерёг президента Украины Владимира Зеленского от провокаций на Запорожской АЭС, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, в противном случае от лидера Незалежной попросту избавились бы.

"Зеленскому вынесли предупреждение на Западе. Сказали остановиться. Если бы глава киевского режима атаковал АЭС и это привело бы к серьёзным последствиям, то от него бы избавились",сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Разведчик считает, что Зеленский может использовать диверсию на станции как предлог для вмешательства в вооружённый конфликт третьих стран, чтобы уже с их помощью попытаться вернуть контроль над ЗАЭС. Риттер отметил, что высокий уровень подготовки ВС России не позволяет ВСУ провести такую операцию самостоятельно.

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Напомним, ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что обладает сведениями о подготовке Киевом атаки Запорожской АЭС в ночь с 4 на 5 июля. Однако ночь прошла спокойно. Как отметил Карчаа, лидеры стран Европы убеждали Зеленского "не совершать непоправимое". Несмотря на это, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, угроза диверсии со стороны Киева всё ещё велика.

Обложка ©

EPA

Матвей Константинов
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