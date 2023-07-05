Европейские лидеры ночью убеждали Зеленского не совершать непоправимое на ЗАЭС

Несколько лидеров европейских стран в ночь на 5 июля вели консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы убедить его не атаковать Запорожскую АЭС. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"По моим данным, ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским, убеждали, чтобы ничего непоправимого не произошло", — сказал он в беседе с ТАСC.

Напомним, накануне вечером Ренат Карчаа сообщал о том, что в ночь с 4 на 5 июля Киев был намерен атаковать Запорожскую АЭС с помощью высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Также в планах ВСУ был удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами. В целом же ночь прошла спокойно, но, по мнению Карчаа, напряжение на ЗАЭС будет сохраняться до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля.