Минздрав Украины выпустил памятку с действиями в случае взрыва на ЗАЭС

Министерство здравоохранения Украины выпустило памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС после заявления советника главы "Росэнергоатома" Рената Карчаа о планируемой атаке ВСУ по станции.

В рекомендациях указывается, что жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации, а если власти официально сообщили о ЧП, необходимо оставаться в помещении или добраться до ближайшего укрытия как можно скорее.