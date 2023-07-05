Минздрав Украины выпустил памятку с действиями в случае взрыва на ЗАЭС
Министерство здравоохранения Украины выпустило памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС после заявления советника главы "Росэнергоатома" Рената Карчаа о планируемой атаке ВСУ по станции.
В рекомендациях указывается, что жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации, а если власти официально сообщили о ЧП, необходимо оставаться в помещении или добраться до ближайшего укрытия как можно скорее.
Гражданам рекомендуется иметь при себе "тревожный чемоданчик" с личными документами, маской или респиратором, влажными салфетками, сменной одеждой и обувью, аптечкой, а также минимальным запасом воды и пищи.
Ранее Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 4 июля отключила Днепровскую ЛЭП, питающую ЗАЭС. Позднее советник главы "Росэнергоатома" указал, что ВСУ планируют ударить по станции ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, которые 3 июля были вывезены с Южно-Украинской атомной станции на один из военных аэродромов Незалежной.